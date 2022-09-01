Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия прекратит поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые начнут ограничивать их стоимость. Об этом сообщает ТАСС.
«Если они введут ограничение цен, то мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», – заявил Новак.
Кроме того, вице-премьер назвал «полным абсурдом» и «вмешательством в рыночные механизмы» саму идею о введении ограничений на цену российской нефти. По его мнению, такое решение приведёт к дестабилизации нефтяной отрасли и ударит в первую очередь по США и Европе.
«Это полностью разрушит рынок», – подытожил вице-премьер.
Новак также добавил, что никто из стран ОПЕК не поддерживает эту идею.
«Я не слышал, по крайней мере, чтобы Китай и Индия присоединились. Мы не слышали от других производителей нефти, которые участвуют в рынке, хоть одного позитивного отклика об этом абсурде, который обсуждается», – добавил он.
Ранее стало известно, что страны G7 собираются в ближайшие дни одобрить план по установлению предельной стоимости российской нефти.