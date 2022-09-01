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1 час назад

Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен

Елена Прошина

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия прекратит поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые начнут ограничивать их стоимость. Об этом сообщает ТАСС.

Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если они введут ограничение цен, то мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», – заявил Новак.

США увидели прогресс в переговорах с G7 о ценах на российскую нефть

Кроме того, вице-премьер назвал «полным абсурдом» и «вмешательством в рыночные механизмы» саму идею о введении ограничений на цену российской нефти. По его мнению, такое решение приведёт к дестабилизации нефтяной отрасли и ударит в первую очередь по США и Европе.

«Это полностью разрушит рынок», – подытожил вице-премьер.

Новак также добавил, что никто из стран ОПЕК не поддерживает эту идею.

«Я не слышал, по крайней мере, чтобы Китай и Индия присоединились. Мы не слышали от других производителей нефти, которые участвуют в рынке, хоть одного позитивного отклика об этом абсурде, который обсуждается», – добавил он.

Ранее стало известно, что страны G7 собираются в ближайшие дни одобрить план по установлению предельной стоимости российской нефти.

Рынки,Александр Новак,ОПЕК,
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