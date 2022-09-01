Шольц оценил готовность Германии к зиме без российского газа

«Мы теперь можем сказать, что, даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой. Если Россия прекратит поставки, а она все сокращает их, тогда мы можем увеличить поставки из Норвегии, Нидерландов, с западноевропейского направления», — заверил Шольц.