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40 минут назад

Британия будет добиваться введения потолка цен на российскую нефть

Елена Прошина

Министр финансов Великобритании Надим Захави заявил, что Великобритания будет настаивать на установлении максимальной цены для российской нефти. Об этом сообщает «Ура.ру».

Британия будет добиваться введения потолка цен на российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы хотим, чтобы эта предельная цена была согласована. Завтра пройдет важная встреча министров финансов G7, и я надеюсь, что мы сможем сделать заявление про то, что мы в состоянии своевременно двигаться вперед в определении подобной цены», – рассказал министр.

Ранее стало известно, что страны G7 планируют в ближайшее время разработать план для установления предельной стоимости российской нефти. В ответ на это вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в этом случае Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые начнут ограничивать их стоимость.

Рынки,Александр Новак,
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