В Германии высказались о переговорах с «Газпромом»

Германия не может рассчитывать на поставки газа по «Северному потоку» предстоящей зимой и не ведет переговоров с «Газпромом». Такое заявление сделал министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, его слова приводит ТАСС.

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«Нам не следует рассчитывать на поступление газа по трубопроводу "Северный поток - 1" зимой. <...> Я полагаю, что мы никоим образом не можем полагаться ни на Россию, ни на "Газпром", остальное является чистой спекуляцией», — заявил министр.

Он также подчеркнул, что возглавляемое им ведомство в настоящее время не ведет прямых переговоров с «Газпромом».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия, вероятно, сможет преодолеть грядущую зиму в случае, если Россия остановит поставки газа. Он напомнил о принятых немецким правительством мерах по сокращению зависимости от российского газа — в частности, о заполнении газохранилищ, сокращении энергопотребления и поиске альтернатив в других странах.