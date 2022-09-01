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55 минут назад

В Германии высказались о переговорах с «Газпромом»

Lenta.ruиещё 1

Германия не может рассчитывать на поставки газа по «Северному потоку» предстоящей зимой и не ведет переговоров с «Газпромом». Такое заявление сделал министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, его слова приводит ТАСС.

В Германии высказались о переговорах с «Газпромом»
Фото:  Michele Tantussi / Reuters Michele Tantussi / Reuters

«Нам не следует рассчитывать на поступление газа по трубопроводу "Северный поток - 1" зимой. <...> Я полагаю, что мы никоим образом не можем полагаться ни на Россию, ни на "Газпром", остальное является чистой спекуляцией», — заявил министр.

Он также подчеркнул, что возглавляемое им ведомство в настоящее время не ведет прямых переговоров с «Газпромом».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия, вероятно, сможет преодолеть грядущую зиму в случае, если Россия остановит поставки газа. Он напомнил о принятых немецким правительством мерах по сокращению зависимости от российского газа — в частности, о заполнении газохранилищ, сокращении энергопотребления и поиске альтернатив в других странах.

«Газпром» 31 августа полностью остановил поставок газа в Германию из-за плановых работы на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции «Портовая». Транзит возобновится в 4:00 по московскому времени 3 сентября после работ, которые будут проводиться вместе со специалистами Siemens.

Рынки,Роберт Хабек,Олаф Шольц,Siemens,Газпром,
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