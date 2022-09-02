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20 минут назад

Названы сроки введения странами G7 лимита цен на нефть

Лера Букина

Группа семи (G7) собирается ввести предельный лимит стоимости нефти из России с 5 декабря, а на российские нефтепродукты – с 5 февраля 2023 года. Об этом сообщает газета Financial Times.

Названы сроки введения странами G7 лимита цен на российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В статье говорится, что решение поддержать введение предельного лимита цен примут в ходе встречи министров финансов «семерки» 2 сентября.

Газета обращает внимание на то, что Европейская комиссия одобрила идеи Группы семи, но данная инициатива требует согласования данного шага странами - членами Евросоюза.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская сторона не собирается поставлять нефть и нефтепродукты тем государствам, которые введут на них потолок цен. Он счел инициативу о введении ограничений в отношении российской нефти «полным абсурдом» и «вмешательством в рыночные механизмы отрасли».

Как заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, время, когда надо прибегнуть к введению потолка цен на российский газ в ЕС, пришло.

Рынки,Александр Новак,Еврокомиссия,ЕС,
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