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1 час назад

Китай решил продавать российский газ в Европу с высокой наценкой

Lenta.ru

Китай решил продавать российский газ в Европу с высокой наценкой, об этом сообщило турецкое издание Yeni Şafak. Таким образом косвенно происходит нарушение эмбарго.

Китай решил продавать российский газ в Европу с высокой наценкой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации таможни КНР, из России за первое полугодие 2022 года было импортировано 2,35 миллиона тонн топлива на сумму 2,16 миллиарда долларов. Таким образом Пекин стал одним из четырех крупнейших покупателей российского газа.

«В то время как импорт природного газа из России в Китай по трубопроводу в Сибири увеличился на 63 процента, эксперты подчеркивают, что поставки СПГ превышают внутренний спрос Китая и пекинская администрация продает приобретаемый у Москвы СПГ европейским странам, которые пытаются решить энергетический кризис», — говорится в материале.

При этом отмечается, что реакция США на подобные поставки пока неясна, особенно из-за напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина на фоне тайваньского кризиса.

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Ранее стало известно, что Европейскому союзу удалось приблизиться к своей цели по запасам газа на два месяца раньше срока. Страны блока приняли решение заполнить подземные хранилища газа (ПХГ) на 80 процентов к 1 ноября — однако уже к 28 августа уровень заполнения составил 79,94 процента.

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