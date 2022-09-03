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1 час назад

Спрогнозирован ответ России на введение потолка цен на нефть

Илья Родин

Финансовый аналитик Александр Потавин рассказал в интервью ТАСС о возможных последствиях искусственного ограничения цен на российскую нефть. По его мнению, это может привести к росту цен на черное золото на мировом рынке до $120-130 за баррель в декабре 2022 года.

Отмечается, что 2 сентября государства «Большой семерки» приняли решение ввести так называемый «потолок цен» на нефть из России. Лидеры G7 обосновали эту меру необходимостью ограничить доходы Москвы от ее продажи.

Политики подчеркнули, что проведут переговоры с главами государств о создании международной коалиции. Кроме того, запретят оказание каких-либо услуг, связанных с морскими перевозками черного золота, если Россия будет продавать энергоресурс по цене, которая превышает рекомендованную коалицией.

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Потавин предположил, что лидеры G7 установят цену на нефть в районе $60, при том, что в августе она продавалась в среднем по $74,73 за баррель.

В этом случае, полагает аналитик, Москва может отказаться от поставок нефти по чрезмерно низким ценам. Это, в свою очередь, приведет к «взрывному росту» ее стоимости в декабре, вплоть до $120-130 за баррель.

Президент США Джо Байден заявил ранее, что установление предельных цен на российскую нефть позволит снизить доходы Кремля. Он полагает, что место РФ на рынке займут поставщики из других стран.

Рынки,Александр Потавин,Джозеф Байден,
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