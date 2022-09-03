В ЕС раскрыли ожидания от России по поставкам газа

Евросоюз ждет, что Россия будет выполнять контракты по поставкам газа. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, передает ANSA.

«Мы ожидаем, что Россия будет соблюдать существующие контракты. Если использование энергии как оружия будет продолжаться, то ЕС готов отреагировать», - сказал Джентилони.

Накануне министры финансов G7 одобрили план по установлению потолка цен на нефть из России.

При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о намерении распространить подобную практику на газ:

«Я твердо убеждена, что пришло время установить потолок цен на газ из российских газопроводов в Европе».