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23 минуты назад

В ЕС раскрыли ожидания от России по поставкам газа

Майк Габриелян

Евросоюз ждет, что Россия будет выполнять контракты по поставкам газа. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, передает ANSA.

«Мы ожидаем, что Россия будет соблюдать существующие контракты. Если использование энергии как оружия будет продолжаться, то ЕС готов отреагировать», - сказал Джентилони.

Накануне министры финансов G7 одобрили план по установлению потолка цен на нефть из России.

Семь стран договорились ввести «потолок цены» на нефть из России

При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о намерении распространить подобную практику на газ:

«Я твердо убеждена, что пришло время установить потолок цен на газ из российских газопроводов в Европе».

В ответ замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что ни нефти, ни российского газа в Европе «просто больше не будет».

Рынки,Паоло Джентилони,Дмитрий Медведев,Еврокомиссия,Совет безопасности РФ,ЕС,
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