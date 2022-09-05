В Европе взлетели цены на газ на фоне остановки «Северного потока»

Стоимость газа в Европе на открытии торгов в понедельник повысилась на 30%. Так, цена преодолела отметку в $2 850 за 1 тыс. куб. м в связи с полной остановкой поставок по «Северному потоку», следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $2 853 за 1 тыс. куб. м, или €279 за МВт•ч.

2 сентября компания «Газпром» проинформировала о том, что во время техобслуживания последнего действующего газоперекачивающего агрегата «Северного потока» были зафиксированы утечки масла. Так, холдинг был вынужден полностью остановить прокачку по газопроводу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что именно европейские политики, принимавшие решения о санкциях, несут ответственность за остановку газопровода «Северный поток». По его словам, «именно эти горе-политики заставляют сейчас своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию».