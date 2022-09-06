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4 часа назад

Цены на газ в Европе упали

Lenta.ruиещё 3

Цена фьючерсов на газ с поставкой в октябре на хабе TTF упала ниже 2240 долларов за тысячу кубометров, потеряв 13 процентов от уровня предыдущего закрытия торгов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе упали
Фото: ТАССТАСС

В нижней точке стоимость газа опускалась до 2239,6 доллара за тысячу кубометров. По состоянию на 11:15 по московскому времени падение замедлилось, фьючерсы торговались по 2302 доллара за тысячу кубометров (минус 10 процентов).

При этом еще 5 сентября цена на газ в Европе подскочила сразу на 35 процентов и превысила 3000 долларов за тысячу кубометров. Стоимость топлива взлетела на фоне остановки главного маршрута экспорта газа из России в Европу «Северный поток».

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