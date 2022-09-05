Московская биржа приняла решение остановить торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов с 10:50 мск. Это следует из данных площадки.
Сегодня утром российский рынок акций в ходе волатильных торгов вновь начал демонстрировать падение. Он потерял 0,83%.
К 10.32 мск индекс Мосбиржи упал на 0,83%, до 2450,66 пункта. Минутами ранее индекс Мосбиржи максимально опускался на 1,24%, до 2440,88 пункта. Долларовый индекс РТС снизился 1,44%, до 1265,98 пункта.
Как сообщалось ранее, в сравнении с июлем объем торгов на рынках Мосбиржи в августе возрос на 7,3%, до 81,2 трлн руб. (в июле было 75,7 трлн руб.). В годовом выражении увеличение составило 1,9%. Самая большая динамика объема операций зафиксирована на рынке облигаций (+35,9% в сравнении с июлем), фондовом рынке (+25,4%), рынке драгоценных металлов (+ 21,3%), валютном рынке (+20,4%), рынке акций (+15,5%).