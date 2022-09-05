Европейский рынок обрушился

В понедельник европейские фондовые индексы обрушились, так как инвесторы обеспокоены экономическими рисками в регионе, в том числе потенциальной нехваткой энергоносителей в связи с прекращением поставок газа из России.

К 03:55 по восточному времени (07:55 по Гринвичу) индекс DAX в Германии упал на 3,3%, CAC 40 во Франции — на 2,4%, а британский FTSE 100 — на 1,1%.

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В пятницу вечером Россия объявила, что один из основных газопроводов в Европу будет закрыт в течение неопределенного времени, отменив установленный в субботу крайний срок для возобновления подачи газа по газопроводу «Северный поток».

Это заявление было сделано вскоре после того, как министры финансов G7 согласовали план по ограничению цен на экспорт российской нефти с целью ограничить объем средств России.

Трубопровод «Северный поток» и так работал всего на 20% своей пропускной мощности до того, как на прошлой неделе потоки были остановлены для технического обслуживания. Этот шаг подтолкнул и без того заоблачные цены на газ и вызывает новые опасения по поводу нормирования энергии в Европе в преддверие зимы.

Стремительно растущие цены на энергоносители могут только усилить инфляцию в еврозоне, которая и так находится на рекордно высоком уровне, быстро приближаясь к двузначным цифрам.

Это побуждает к действиям Европейский центральный банк, и в четверг официальные лица банка должны отреагировать на это вторым значительным повышением процентной ставки, чтобы ужесточить меры еще до того, как произойдет большее ухудшение экономических условий.

Тем не менее, данные показали, что экономическая активность в еврозоне в августе еще больше снизилась, а индекс PMI S&P Global Composite упал с 49,9 в предыдущем месяце до 48,9.

Розничные продажи в регионе выросли, возможно, на 0,4% в июле, но это лишь небольшое восстановление после падения на 1,2% месяцем ранее. В годовом исчислении в июле ожидается падение на 0,7%.

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, как ожидается, будет назначена новым премьер-министром Великобритании в понедельник, и у нее сразу появится множество дел, поскольку страна сталкивается с кризисом стоимости жизни, волнениями в промышленности и затяжной рецессией.

Что касается корпоративных новостей, то акции Countryside Properties выросли более чем на 5% после того, как Wall Street Journal сообщила, что компания собирается слиться с другим британским застройщиком Vistry, акции которого снизились на 1,3%, чтобы сформировать компанию-девелопер стоимостью $3,2 млрд.

Цены на нефть выросли в понедельник в преддверии заседания ведущих производителей, пока трейдеры отреагировали на возможность сокращения добычи для поддержки рынка.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники — ОПЕК+ — проведут заседание чуть позже в понедельник, и, как ожидается, сохранят текущий уровень добычи, несмотря на то, что поставки нефти остаются ограниченными.

Однако Саудовская Аравия, являющаяся де-факто лидером группы, недавно выдвинула идею сокращения объемов добычи для поддержки цен, что поддерживает рынок.

Цены на нефть упали за последние 3 месяца после достижения многолетнего максимума в марте на фоне опасений, что повышение процентных ставок и ограничение распространения COVID-19 в некоторых частях Китая — крупнейшего в мире импортера нефти, — могут замедлить глобальный экономический рост и снизить спрос на нефть.

К 03:55 по восточному времени (07:55 по Гринвичу) фьючерс на американскую нефть WTI вырос на 2,4% до $88,94 за баррель, а контракт на нефть марки Brent вырос на 2,4% до $95,26.