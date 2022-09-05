Центробанк разъяснил позицию по криптовалютам

Центробанк в комментарии РИА Новости разъяснил свою позицию по легализации криптовалют в России, в частности, относительно необходимости разрешения криптобирж и обменников.
Регулятор выступает за разрешение исключительно трансграничных операций в криптовалюте. При этом криптобиржи, обменники и расчеты внутри страны, по мнению ЦБ, по-прежнему должны быть запрещены.
«Банк России в настоящий момент прорабатывает этот вопрос с Минфином и Минэком. При этом важно подчеркнуть, что речь не идет о легализации криптовалюты как платежного средства на территории нашей страны, а также легализации криптобирж и криптообменников внутри России», — говорится в комментарии.
Ранее 5 сентября замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что ЦБ и Минфин согласовали позицию по легализации криптовалют в России, поскольку в текущей ситуации национальной экономике невозможно обойтись без трансграничных платежей в ней.