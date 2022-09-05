Российский рынок акций закрылся ростом индексов Мосбиржи и РТС

Российский рынок акций начал торги недели в позитивном ключе. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,69% - до 2 488,44 пункта, индекс РТС - на 0,25%, до 1 287,78 пункта.

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Доллар США и евро к вечеру понедельника показывали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Курс доллара по итогам дня вырос на 0,29% - до 60,87 руб., евро снизился на 0,71%, до 60,12 руб.

Цена нефти Brent взлетела на 3,6% до $96,31 за баррель после объявления решения министров стран - участниц ОПЕК+ о сокращении квот на добычу нефти с 1 октября на 100 тыс. баррелей в сутки. Золото в понедельник упало на 0,01% до $ 1 722,4 за тройскую унцию.

Рынок акций

Абсолютными лидерами роста российского фондового рынка стали акции "Русснефти" (+11%), "возможно, в преддверии даты закрытия реестра 6 сентября для участия в повторном годовом общем собрании акционеров, не состоявшегося в июне", считают аналитики Freedom Finance Global.

Также выросли акции группы Polymetal (+9,4%), что, возможно, связано с ростом цен на серебро. Также выросли акции ОГК-2 (+7%), вероятно, на слухах о дивидендах, которые самой компанией пока не подтверждены, полагают специалисты.

Лидерами понижения оказались обыкновенные (-2%) и привилегированные (-1,4%) акции Сбербанка после сообщения компании, что она завершила конвертацию депозитарных расписок в акции, без новостей упали депозитарные расписки ЕМС (-1,7%).