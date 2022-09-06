Курс евро превысил 62 рубля

На открытии торгов во вторник, 6 сентября, курс российской валюты снизился к евро и повысился к доллару. Курс европейской валюты превысил отметку в 62 рубля впервые с 17 августа. Курс американской валюты снизился на 4 копейки, до 60,48 рубля, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи падает на 0,03%, индекс РТС – на 0,01%.
Накануне российская валюта упала к доллару и повысилась к евро - до 60,87 рубля и 60,13 рубля, соответственно. В пятницу она ослабла по отношению к доллару и евро. За неделю рубль также упал на 8 копеек к доллару, к евро — на 19 копеек.
Ранее Егор Жильников из Промсвязьбанка заявил агентству «Прайм» об отсутствии очевидных драйверов к направленной динамике пары доллар-рубль. На этой неделе, как ожидает он, курс доллара продолжит консолидироваться в диапазоне 59-61 рубль. Денис Буйволов из «БКС Мир инвестиций» прогнозирует курс доллара в районе 59-62 рублей. Рубль, по его словам, будет показывать относительную устойчивость на фоне сильного профицита счета текущих операций и высоких цен на нефть и газ в случае отсутствия новостей об одобрении концепции нового бюджетного правила и начале тестовых покупок иностранной валюты.