Банк России объявил о введении новых ограничений

Банк России анонсировал введение ограничений на сделки неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из «недружественных» стран с 1 октября.

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Брокерам будет запрещено исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле неквалифицированного инвестора превысит 15%, указал регулятор.

«С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран», - отметил ЦБ.

Также сообщается, что данная мера позволит минимизировать инфраструктурные риски для неквалифицированных инвесторов. Есть вероятность, что возможность распоряжаться приобретенными активами будет заблокирована иностранными финансовыми институтами, где учитываются такие ценные бумаги.

Предписание коснется и поручений на покупку и продажу поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги эмитентов из недружественных стран. Подпадают и поручения на проведение операций по росту коротких позиций по данным ценным бумагам.