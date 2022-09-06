Курс иены упал до самого низкого за 24 года уровня

Курс японской национальной валюты упал во вторник до самого низкого за 24 года уровня в 142 с лишним иены за доллар. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов в Лондоне.

По состоянию на 17:00 мск курс иены опускался до самого низкого значения в 142,48 иены за доллар.

Иена продолжает ослабевать из-за увеличивающегося разрыва в учетных ставках Банка Японии, который держит ее на фактически отрицательном уровне для стимулирования рынка, и западных регуляторов, которые повышают ее для борьбы с инфляцией. Это делает инвестиции в инструменты, номинированные в доллары, выгоднее.