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23 часа назад

Курс иены упал до самого низкого за 24 года уровня

ТАССиещё 1

Курс японской национальной валюты упал во вторник до самого низкого за 24 года уровня в 142 с лишним иены за доллар. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов в Лондоне.

Курс иены упал до самого низкого за 24 года уровня
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По состоянию на 17:00 мск курс иены опускался до самого низкого значения в 142,48 иены за доллар.

Иена продолжает ослабевать из-за увеличивающегося разрыва в учетных ставках Банка Японии, который держит ее на фактически отрицательном уровне для стимулирования рынка, и западных регуляторов, которые повышают ее для борьбы с инфляцией. Это делает инвестиции в инструменты, номинированные в доллары, выгоднее.

Японский регулятор подвергается критике за свою мягкую денежную политику, поскольку это приводит к росту цен из-за повышения стоимости импортных товаров. Однако руководство Банка Японии неоднократно повторяло, что не планирует изменять свой курс, направленный на достижение целевого показателя по инфляции в 2%.

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