Странам БРИКС предложили разработать международную резервную валюту

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что страны БРИКС могли бы создать свою международную резервную валюту на основе корзины национальных валют входящих государств. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Матвиенко считает, что страны БРИКС могут внести существенный вклад в стабилизацию глобальной мировой экономики. Перспективным направлением для этой задачи она считает создание резервной валюты. Также председатель Совфеда предложила БРИКС подключать к своим обсуждениям на парламентском форуме организации законодателей из других стран.

Кроме того, Матвиенко также заявила, что организация обладает всем необходимым, чтобы стать «охранителем подлинной многосторонности».

В группу БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, а с 2011 года также ЮАР.