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22 часа назад

Странам БРИКС предложили разработать международную резервную валюту

Елена Прошина

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что страны БРИКС могли бы создать свою международную резервную валюту на основе корзины национальных валют входящих государств. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Странам БРИКС предложили разработать международную резервную валюту
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Матвиенко считает, что страны БРИКС могут внести существенный вклад в стабилизацию глобальной мировой экономики. Перспективным направлением для этой задачи она считает создание резервной валюты. Также председатель Совфеда предложила БРИКС подключать к своим обсуждениям на парламентском форуме организации законодателей из других стран.

Названы признаки будущей глобальной дедолларизации

Кроме того, Матвиенко также заявила, что организация обладает всем необходимым, чтобы стать «охранителем подлинной многосторонности».

В группу БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, а с 2011 года также ЮАР.

Ранее спикер нижней палаты парламента ЮАР также заявила, что страны БРИКС способны внести решающий вклад в стабилизацию нынешних мировых проблем.

Рынки,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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