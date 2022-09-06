В США заявили о готовности Индии обсуждать потолок цен на российскую нефть

Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил в интервью агентству Bloomberg, что в Индии на правительственном уровне обсуждают присоединение к международной коалиции стран, которые выступают за установление предельных цен на российскую нефть.

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Уолли Адейемо предположил, что российской экономике предстоят очень тяжелые годы из-за санкций, введенных США и их союзниками.

«Российская экономика испытывает сильную боль из-за санкций, и эта боль будет продолжаться еще долгие годы», - заявил чиновник.

По его оценке, рецессии в российской экономике удастся добиться в том числе и за счет усилий США по ограничению экспортных цен на нефть из РФ.

Адейемо добавил, что на выходных получил приятное сообщение из Индии. Министр нефти и газа Хардип Сингх Пури рассказал ему, что страна рассматривает возможность присоединения к международной коалиции.