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16 часов назад

В США заявили о готовности Индии обсуждать потолок цен на российскую нефть

Илья Родин

Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил в интервью агентству Bloomberg, что в Индии на правительственном уровне обсуждают присоединение к международной коалиции стран, которые выступают за установление предельных цен на российскую нефть.

В США заявили о готовности Индии обсуждать потолок цен на российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уолли Адейемо предположил, что российской экономике предстоят очень тяжелые годы из-за санкций, введенных США и их союзниками.

«Российская экономика испытывает сильную боль из-за санкций, и эта боль будет продолжаться еще долгие годы», - заявил чиновник.

По его оценке, рецессии в российской экономике удастся добиться в том числе и за счет усилий США по ограничению экспортных цен на нефть из РФ.

Потолок цен: стали известны планы стран G7 по российской нефти

Адейемо добавил, что на выходных получил приятное сообщение из Индии. Министр нефти и газа Хардип Сингх Пури рассказал ему, что страна рассматривает возможность присоединения к международной коалиции.

Финансист отметил, что ограничение цен на российское черное золото принесет прибыль не только США и их союзникам, но и тем странам, которые не присоединятся к коалиции. Он пояснил, что этим государствам будет легче торговаться с Москвой.

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