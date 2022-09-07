Александр Ведяхин: надо создавать свой биржевой рынок

"Нам надо создавать свой биржевой рынок. У нас есть двусторонние контракты, но биржевая торговля — это более выгодно и интересно, мы не должны зависеть от одного покупателя. Для этого есть биржа, и на этой бирже должны быть фьючерсы, форварды и производные инструменты. Давайте на Дальнем Востоке создадим товарную биржу, чтобы работать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и всеми странами, которые находятся на его периметре. У нас очень хороший опыт Санкт-Петербургской товарной биржи, мы с ними проговаривали эту идею. Давайте сделаем такую площадку, где можно будет торговать и где будут все соответствующие инструменты, и тогда совершенно на другой уровень выйдет торговля", - отметил Ведяхин.