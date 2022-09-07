Politico: в ЕС предложили удешевить российский газ в пять раз

В Евросоюзе выступают за ограничение цены на газ из России 50 евро за мегаватт-час. Однако там же придерживаются мнения, что данная мера является рискованной, сообщает издание Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии, содержащие предложения по преодолению энергетического кризиса.

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«Предлагаемый потолок цены на газ - 50 евро за мегаватт-час.., что меньше пятой части нынешней спотовой цены, примет форму чрезвычайного законопроекта», - указано в сообщении.

Вместе с тем Еврокомиссия сочла данные действия авантюрой. По словам госсекретаря по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун, все нововведения будут временными. Так, они могут действовать полгода, после чего они могут быть продлены на такой же срок.

Министр экологического перехода Испании Тереза Рибера отметила, что странам будет «несколько сложно» урегулировать вопрос, связанный с общим набором методов. Также будет проблемно определить технические подробности одобренных мер, указала она.