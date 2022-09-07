Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
5 часов назад

Politico: в ЕС предложили удешевить российский газ в пять раз

Лера Букина

В Евросоюзе выступают за ограничение цены на газ из России 50 евро за мегаватт-час. Однако там же придерживаются мнения, что данная мера является рискованной, сообщает издание Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии, содержащие предложения по преодолению энергетического кризиса.

Politico: в ЕС предложили удешевить российский газ в пять раз
Фото: ReutersReuters

«Предлагаемый потолок цены на газ - 50 евро за мегаватт-час.., что меньше пятой части нынешней спотовой цены, примет форму чрезвычайного законопроекта», - указано в сообщении.

Вместе с тем Еврокомиссия сочла данные действия авантюрой. По словам госсекретаря по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун, все нововведения будут временными. Так, они могут действовать полгода, после чего они могут быть продлены на такой же срок.

Министр экологического перехода Испании Тереза Рибера отметила, что странам будет «несколько сложно» урегулировать вопрос, связанный с общим набором методов. Также будет проблемно определить технические подробности одобренных мер, указала она.

Как заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, время, когда надо прибегнуть к введению потолка цен на российский газ в ЕС, пришло. Она отметила, что такой шаг позволит дать отпор Москве в вопросе манипулирования энергетическим рынком Европы.

Рынки,Еврокомиссия,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители