«Нас это не смущает»:  Путин об отказе Европы от газа

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия найдет новых покупателей на свой газ, если Европа отказывается от дешевых поставок. Трансляцию пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), в которой принял участие Путин, опубликовало РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Президент подчеркнул, что экономика ЕС, обеспеченная дешевым газом из России на протяжении десятилетий, имела конкурентные преимущества.

«Если они считают, что преимущества им не нужны - это нас не смущает», - заявил Путин.

Он отметил, что Россия готова сотрудничать с любыми странами по поставкам газа.

Путин подчеркнул, что раньше в ЕС считали дорогим газ стоимостью в сто долларов за тысячу кубометров, а сейчас за этот же объем европейцам приходится платить три тысячи долларов.

Идею ЕС ввести ценовой потолок на российский газ Путин назвал глупостью, не имеющей никаких перспектив. Он отметил, что такое решение лишь привело бы к росту цен.

Ранее СМИ рассказали о планах G7 ввести предельный лимит цен на российскую нефть. По данным Financial Times, цены на нефть «Большая семерка» планирует ограничить с 5 декабря, на российские нефтепродукты - с 5 февраля 2023 года.

Затем стало известно, что в ЕС планируют ввести и ценовой потолок на российский газ, - по предварительным данным, в 50 евро за мегаватт-час, менее одной пятой от спотовой цены.