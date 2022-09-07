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3 часа назад

Цены на нефть рухнули до полугодового минимума

Секрет Фирмы

Цена на нефть марки Brent упала до минимума за полгода — утром 7 сентября на лондонской бирже ICE Futures стоимость сырья снизилась на 1,74% и достигла $91,21 за баррель. Последний раз нефть торговалась по этой цене 18 февраля 2022 года. По мнению экспертов, падение стоимсоти вызвано коронавирусными ограничениями в Китае и опасениями, что дальнейшее повышение ставок приведёт к мировой рецессии и снизит спрос на топливо.

Цены на нефть рухнули
Фото: ТАССТАСС

Фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже также снизились — на 1,8%, до $85,33 за баррель.

По мнению экспертов, опрошенных Reuters, падение вызвано в первую очередь коронавирусными ограничениями в Китае и ожиданиями повышения процентных ставок в США. По словам аналитика CMC Markets Тины Тэн, давление на нефть также оказывает укрепившийся доллар.

В инвесткомпании «БКС Мир инвестиций» заявили РБК, что если котировки Brent уйдут ниже $90, то последуют заявления со стороны стран — членов ОПЕК+.

«Альянс в понедельник ясно дал понять, что текущие цены его вполне устраивают и снижение не отвечает интересам участников», — сообщили эксперты.

5 сентября стало известно, что члены Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) приняли решение сократить в октябре добычу нефти на 100 000 баррелей в сутки. Участники сделки подчеркнули, что будут следить за ситуацией на рынке и в любой момент смогут скорректировать это решение.

Рынки,ОПЕК,
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