ЕС резко сократил закуп российского газа

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о сокращении Евросоюзом поставок российского газа по трубопроводу с 41% в 2021 году до 9%. Соответствующее заявление она сделала в интервью европейским изданиям, опубликованным в газете Stampa.
«Российский газ, который мы покупаем по трубопроводу, сократился до 9% от общего объема импорта…, в прошлом году он составлял 41%», — подчеркнула председатель ЕК.
Урсула фон дер Ляйен ранее выступила за введение потолка цен на российский газ. Она подчеркнула, что в план по преодолению последствий энергетического кризиса, который будет представлен через несколько дней, будет входить и ограничение стоимости поставок газа по трубопроводу.
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, выразил удивление в связи с решением Европы о введении предельной цены за газ. Он назвал эту меру очередной глупостью.
Сегодня, 7 сентября, газ в Европе на торгах в среду падал в цене примерно на 4%. Он был на отметке в чуть выше 2350 долларов за тысячу кубометров.