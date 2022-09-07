Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
1 час назад

ЕС резко сократил закуп российского газа

Лера Букина

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о сокращении Евросоюзом поставок российского газа по трубопроводу с 41% в 2021 году до 9%. Соответствующее заявление она сделала в интервью европейским изданиям, опубликованным в газете Stampa.

ЕС резко сократил закуп российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российский газ, который мы покупаем по трубопроводу, сократился до 9% от общего объема импорта…, в прошлом году он составлял 41%», — подчеркнула председатель ЕК.

Урсула фон дер Ляйен ранее выступила за введение потолка цен на российский газ. Она подчеркнула, что в план по преодолению последствий энергетического кризиса, который будет представлен через несколько дней, будет входить и ограничение стоимости поставок газа по трубопроводу.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, выразил удивление в связи с решением Европы о введении предельной цены за газ. Он назвал эту меру очередной глупостью.

Сегодня, 7 сентября, газ в Европе на торгах в среду падал в цене примерно на 4%. Он был на отметке в чуть выше 2350 долларов за тысячу кубометров.

Рынки,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители