Стоимость нефти Brent упала до уровня февраля

Впервые с 3 февраля 2022 года стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизилась на лондонской бирже ICE ниже $89 за баррель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

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Отмечается, что цена нефти падала постепенно. По состоянию на 16-35 мск она составляла $88,92 за баррель, что на 4,21%, меньше, чем ранее.

К 16-50 снижение замедлилось, за черное золото предлагали $89,1 за баррель (-4,02%).

По данным торгов, уменьшилась также стоимость марки WTI. Она подешевела на 4,33% - до $83,12 за баррель.

Эксперты пояснили, что цены на энергоресурс находятся в постоянной динамике из-за неопределенности на рынке, сообщает портал Forbes.ru.

Участники торгов опасаются возможной рецессии в крупнейших державах и, одновременно, реагируют на высказывания официальных лиц России, которые пообещали ответные санкции международной коалиции.