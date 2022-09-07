Стоимость нефти Brent упала до уровня февраля

Впервые с 3 февраля 2022 года стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизилась на лондонской бирже ICE ниже $89 за баррель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Отмечается, что цена нефти падала постепенно. По состоянию на 16-35 мск она составляла $88,92 за баррель, что на 4,21%, меньше, чем ранее.
К 16-50 снижение замедлилось, за черное золото предлагали $89,1 за баррель (-4,02%).
По данным торгов, уменьшилась также стоимость марки WTI. Она подешевела на 4,33% - до $83,12 за баррель.
Эксперты пояснили, что цены на энергоресурс находятся в постоянной динамике из-за неопределенности на рынке, сообщает портал Forbes.ru.
Участники торгов опасаются возможной рецессии в крупнейших державах и, одновременно, реагируют на высказывания официальных лиц России, которые пообещали ответные санкции международной коалиции.
Напомним, что лидеры G7 приняли решение установить потолок цен на российскую нефть. Они ведут переговоры с другими странами о создании коалиции государств, поддерживающих ограничение цен на черное золото из России.