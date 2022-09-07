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17 часов назад

Нидерланды изменили позицию по потолку цен на газ из России

Lenta.ru

Власти Нидерландов, которые последовательно выступали против введения потолка цен на российский газ, изменили свое решение и захотели поддержать меру, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Страна ЕС изменила позицию по потолку цен на газ из России
Фото: ТАССТАСС

Собеседник издания также сообщил, что Амстердам выступает за то, чтобы обязать страны ЕС снизить спрос на газ на 15 процентов будущей зимой — ранее государства договорились о добровольном сокращении потребления. О том, что эти рекомендации могут стать обязательными, предупреждал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

О позиции голландских властей стало известно за два дня до заседания европейского Совета по транспорту, телекоммуникациям и энергетике, где, по информации Bloomberg, эксперты государств-членов Евросоюза намерены обсудить ограничение цен на российский газ. Блок планирует принять решительные меры в ответ на политику России экспорта газа в Европу. 2 сентября «Газпром» остановил газопровод «Северный поток», основной маршрут поставок топлива в регион, который с середины июня уже работал с серьезными ограничениями. Как объяснили в Кремле, остановка транзита связана исключительно с введенными Западом санкциями, из-за которых Россия не может полноценно обслуживать оборудование на газопроводе.

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Ранее страны «Большой семерки» уже ввели потолок цен на российскую нефть. Ее стоимость ограничат с 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. До объявления G7 российский вице-премьер Александр Новак и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявили, что Россия не будет сотрудничать со странами, установившими предельный уровень цен на ее нефть, и найдет другие рынки сбыта.

Рынки,Тьерри Бретон,Александр Новак,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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