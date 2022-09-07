Страна ЕС изменила позицию по потолку цен на газ из России

Власти Нидерландов, которые последовательно выступали против введения потолка цен на российский газ, изменили свое решение и захотели поддержать меру, пишет Reuters со ссылкой на источник.

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Собеседник издания также сообщил, что Амстердам выступает за то, чтобы обязать страны ЕС снизить спрос на газ на 15 процентов будущей зимой — ранее государства договорились о добровольном сокращении потребления. О том, что эти рекомендации могут стать обязательными, предупреждал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

О позиции голландских властей стало известно за два дня до заседания европейского Совета по транспорту, телекоммуникациям и энергетике, где, по информации Bloomberg, эксперты государств-членов Евросоюза намерены обсудить ограничение цен на российский газ. Блок планирует принять решительные меры в ответ на политику России экспорта газа в Европу. 2 сентября «Газпром» остановил газопровод «Северный поток», основной маршрут поставок топлива в регион, который с середины июня уже работал с серьезными ограничениями. Как объяснили в Кремле, остановка транзита связана исключительно с введенными Западом санкциями, из-за которых Россия не может полноценно обслуживать оборудование на газопроводе.