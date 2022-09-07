Страна ЕС изменила позицию по потолку цен на газ из России

Власти Нидерландов поддержат инициативу ЕС по введению потолка цен на российский газ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.
Отмечается, что Амстердам всегда вел сбалансированную политику, выступал против искусственного регулирования газового рынка.
Источник подчеркнул, что власти страны изменили свое отношение к вопросу и «поддержат лимит в отношении российского газа».
По данным собеседника агентства, Нидерланды выступают за замену добровольного сокращения потребления газа на 15% в государствах ЕС на обязательное.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 9 сентября, Еврокомиссия обсудит ситуацию на энергетическом рынке. В частности, чиновники примут решение по вопросу о введении лимита цен на голубое топливо из России.