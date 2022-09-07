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16 часов назад

Нидерланды изменили позицию в вопросе потолка цен на российский газ

Илья Родин

Власти Нидерландов поддержат инициативу ЕС по введению потолка цен на российский газ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Страна ЕС изменила позицию по потолку цен на газ из России
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Амстердам всегда вел сбалансированную политику, выступал против искусственного регулирования газового рынка.

Источник подчеркнул, что власти страны изменили свое отношение к вопросу и «поддержат лимит в отношении российского газа».

По данным собеседника агентства, Нидерланды выступают за замену добровольного сокращения потребления газа на 15% в государствах ЕС на обязательное.

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Ранее сообщалось, что в пятницу, 9 сентября, Еврокомиссия обсудит ситуацию на энергетическом рынке. В частности, чиновники примут решение по вопросу о введении лимита цен на голубое топливо из России.

Рынки,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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