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14 часов назад

США захотели торговать с Китаем по-новому

Lenta.ruиещё 3

Власти США захотели найти новые подходы в торговых отношениях с Китаем, заявила торговый представитель страны Кэтри Тай, которую цитирует ТАСС.

США захотели торговать с Китаем по-новому
Фото: Mike Blake / ReutersMike Blake / Reuters

По ее словам, США и КНР имеют разные взгляды на устройство двусторонней торговли, но Вашингтон при этом хочет, чтобы «китайская экономика работала так же, как наша», согласно действующим правилам, в том числе установленным Всемирной торговой организацией.

Также чиновник отметила, что Соединенные Штаты на протяжении многих лет давили на Пекин, принуждали к диалогу и использовали метод «кнута и пряника».

«Мы говорили о том, чтобы перевернуть страницу в этой старой книге, по-другому подойти к проблеме Китая. Мы видим, что нам нужно иметь более эффективные инструменты, [но при этом] и гарантировать, что мы сможем продолжать конкурировать [с КНР]», — сказала Тай.

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