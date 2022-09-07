США захотели торговать с Китаем по-новому

«Мы говорили о том, чтобы перевернуть страницу в этой старой книге, по-другому подойти к проблеме Китая. Мы видим, что нам нужно иметь более эффективные инструменты, [но при этом] и гарантировать, что мы сможем продолжать конкурировать [с КНР]», — сказала Тай.