Турция призвала ускорить поставки российского зерна на рынки

Турция призвала ускорить начало поставок российского зерна на мировые рынки. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии, передает РИА Новости.
«С российской стороны нет поставок. В этой теме Путин прав. Зерно в рамках продуктовой сделки идет в обеспеченные страны, а не в нуждающиеся. С другой стороны, Путина волнует тот вопрос, что зерно идет в страны, которые ввели санкции против РФ. Мы хотим, чтобы начались поставки российского зерна. Мы ожидаем этого», - подчеркнул он.
Ранее в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. В сделке приняли участие представители России, Турции, Украины и ООН. Она подразумевает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Накануне, 7 сентября, президент России Владимир Путин указал на то, что в рамках зерновой сделки лишь небольшую часть продовольствия экспортируют в бедные страны. Глава государства выступил за пересмотр направления вывоза зерна.