Турция призвала ускорить поставки российского зерна на рынки

«С российской стороны нет поставок. В этой теме Путин прав. Зерно в рамках продуктовой сделки идет в обеспеченные страны, а не в нуждающиеся. С другой стороны, Путина волнует тот вопрос, что зерно идет в страны, которые ввели санкции против РФ. Мы хотим, чтобы начались поставки российского зерна. Мы ожидаем этого», - подчеркнул он.