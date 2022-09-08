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12 часов назад

Турция призвала ускорить поставки российского зерна на рынки

Лера Букина

Турция призвала ускорить начало поставок российского зерна на мировые рынки. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии, передает РИА Новости.

Турция призвала ускорить поставки российского зерна на рынки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С российской стороны нет поставок. В этой теме Путин прав. Зерно в рамках продуктовой сделки идет в обеспеченные страны, а не в нуждающиеся. С другой стороны, Путина волнует тот вопрос, что зерно идет в страны, которые ввели санкции против РФ. Мы хотим, чтобы начались поставки российского зерна. Мы ожидаем этого», - подчеркнул он.

Ранее в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. В сделке приняли участие представители России, Турции, Украины и ООН. Она подразумевает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Накануне, 7 сентября, президент России Владимир Путин указал на то, что в рамках зерновой сделки лишь небольшую часть продовольствия экспортируют в бедные страны. Глава государства выступил за пересмотр направления вывоза зерна.

Рынки,Владимир Путин,ООН,
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