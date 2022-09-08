ЦБ нашел способ вернуть россиянам замороженные средства

Банк России может создать для россиян, пострадавших от заморозки активов, специальный фонд, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее слова передает «Интерфакс».

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Так, у инвесторов появится возможность вернуть средства, вложенные в зарубежные ценные бумаги, которые они потеряли из-за санкций. Фонд могут создать на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Компенсировать потери российским инвесторам ЦБ хочет при помощи средств нерезидентов, которые также были заблокированы, но уже российской стороной.

Набиуллина напомнила, что у россиян, «которые вложились в финансовые рынки, большая часть активов заморожена». Она сочла необходимым найти способы решения проблемы для возвращения доверия инвесторов к рынку.

«Доверие вернуть важно, если мы хотим иметь достаточно ресурсов, направленных на структурную перестройку экономики», — указала она.

Параллельно варианты ищет и Министерство финансов. Ведомство рассматривает возможность продажи российскими инвесторами заблокированных активов. С такой инициативой ранее выступил глава российского банка ВТБ Андрей Костин, предложивший разрешить нерезидентам выкупить замороженные активы у россиян с использованием рублевых счетов типа «С», которые предназначены для выплат нерезидентам.