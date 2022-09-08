Кудрин заявил о потере рублем статуса конвертируемой валюты

«Наша российская валюта была конвертируемой с 2006 года по 2022-й, сейчас у нас приостановлена по сути конвертируемость российского рубля. Стать привлекательной валютой для расчетов очень трудно, не будучи конвертируемой, ну а еще лучше, чтобы валюта была резервной. Конвертируемых валют в мире всего 22, резервных еще меньше — то есть тех, которые принимаются для расчетов без особых вопросов», — подчеркнул Кудрин.