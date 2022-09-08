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8 часов назад

Центробанк продлил запрет на комиссию при выдаче валюты

Ura.Ru

Центробанк продлил ограничения на комиссию на выдачу валюты со счетов и вкладов физлиц. Об этом рассказали в Банке России.

Центробанк продлил запрет на комиссию при выдаче валюты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Совет директоров Банка России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов. Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств», — указано на сайте ЦБ.

Запрет для банков взимать комиссию с физлиц действовал до 9 сентября.

Рынки,Банк России,
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