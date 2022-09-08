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5 часов назад

Лондонская биржа остановила все торги после сообщения о смерти королевы Елизаветы II

Газета.Ru

Лондонская биржа остановила все торги в 18.35 по местному времени (20.35 мск) после того, как Букингемский дворец сообщил о смерти королевы Елизаветы II.

Лондонская биржа остановила торги после известия о смерти Елизаветы II
Фото: газета.ruгазета.ru

Бегущая строка на главной странице площадки сообщает, что все рынки закрыты и откроются в 8.00 по местному времени 9 сентября.

На закрытии торгов главный британский фондовый индекс FTSE 100 показал 7 262,06 пункта, увеличившись за день на 0,34%. Остальные фондовые индекси лондонской биржи также показывают рост в районе одной трети процента.

Днем 8 сентября Букингемский дворец сообщил об ухудшении состоянии королевы и добавил, что ее оставили под медицинским наблюдением в шотландском замке Балморал, где она находилась последнее время. После этого в соцсетях и СМИ несколько раз появлялись сообщения о смерти Елизаветы II, но они оказывались фековыми.

В течение дня в Балморал прибывали члены королевской семьи, а вечером в четверг было официально объявлено, что Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Британский трон должен унаследовать ее сын Чарльз, которого Букингемский дворец в официальном заявлении уже назвал королем.

Рынки,Елизавета II,
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