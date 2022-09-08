Лондонская биржа остановила торги после известия о смерти Елизаветы II

Лондонская биржа остановила все торги в 18.35 по местному времени (20.35 мск) после того, как Букингемский дворец сообщил о смерти королевы Елизаветы II.

Фото: газета.ru газета.ru

Бегущая строка на главной странице площадки сообщает, что все рынки закрыты и откроются в 8.00 по местному времени 9 сентября.

На закрытии торгов главный британский фондовый индекс FTSE 100 показал 7 262,06 пункта, увеличившись за день на 0,34%. Остальные фондовые индекси лондонской биржи также показывают рост в районе одной трети процента.

Днем 8 сентября Букингемский дворец сообщил об ухудшении состоянии королевы и добавил, что ее оставили под медицинским наблюдением в шотландском замке Балморал, где она находилась последнее время. После этого в соцсетях и СМИ несколько раз появлялись сообщения о смерти Елизаветы II, но они оказывались фековыми.