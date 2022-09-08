Банк Англии: купюры с изображением Елизаветы II остаются законным платежным средством

Купюры с изображением портрета умершей 8 сентября Елизаветы II остаются законным платежным средством. Об этом говорится в сообщении Банка Англии в связи со смертью монарха.

«Нынешние банкноты с изображением Ее Величества Королевы останутся законным платежным средством. Дальнейшее объявление существующиъ банкнотах Банка Англии будет сделано после того, как будет закончится период траура», — заявили в регуляторе.

Согласно британскому законодательству Банк Англии после восхождения на престол нового монарха должен начать выпуск новых банкнот и чеканку монет с его изображением. Британский трон унаследовал сын Елизаветы 73-летний Чарльз, который взял себе монаршье имя Карл III.

По протоколу траур в связи с кончиной Елизаветы II продлится 10 дней, начиная с 9 сентября. В последний день траура в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке должна состояться торжественная служба, после чего королеву похоронят в мемориальной часовне короля Георга VI.