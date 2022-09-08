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3 часа назад

Жизнь станет слаще: кондитерские изделия могут подешеветь на 15-20%

Илья Родин

Дмитрий Дюран, создатель всероссийской сети онлайн-кондитерских Family Dessert, рассказал в интервью «Известиям», что кондитерские изделия могут значительно подешеветь в России. Снижение цены составит 15-20%.

Жизнь станет слаще: кондитерские изделия могут подешеветь на 15-20%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кондитерский рынок постепенно избавляется от долларовой составляющей при формировании цен», - подчеркнул Дюран.

По его мнению, российский рубль сохраняет стабильность. Предположительно, этот тренд будет характерен и для 2023 года. Соответственно, колебания курсов валют практически не скажутся на кондитерском рынке.

Кроме того, пояснил Дюран, в России идет постепенное импортозамещение в области продуктового ритейла. Если ранее на прилавках сетевых магазинов доля импортных кондитерских изделий доходила то 80%, то сейчас их становится все меньше. Они замещаются продукцией отечественных производителей.

Он уточнил, что продукция российских фабрик значительно уступает западной по стоимости, но не по качеству.

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