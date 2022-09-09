СМИ: Россия увеличит импорт белорусского топлива

Россия может оказать поддержку Белоруссии путем наращивания импорта топлива. При этом объем демпфера достигнет более 60 млрд рублей в год, пишет «Коммерсант».
В настоящее время вопрос импорта бензина и дизельного топлива из Белоруссии обсуждается российскими ведомствами. Его прорабатывают Минэнерго и Минфин РФ.
Что касается цели перенаправления в Российскую Федерацию всего топлива, поставляемого ранее Белоруссией на украинскую территорию, то объем демпфера составит 5,5 миллиардов рублей по бензинам и 58 млрд рублей - по дизтопливу.
Так, белорусской стороне удастся урегулировать ситуацию в условиях проблем белорусских НПЗ со сбытом. Напомним, что сложности появились после того, как экспорт топлива на Украине прекратился.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах России выделить около $2 млрд на совместные с республикой проекты в сфере импортозамещения. Глава государства отметил, что стороны намерены развивать совместные проекты. Их, словам Лукашенко, будет очень много.