Страны ЕС не смогли договориться о потолке цен на российский газ

На экстренной встрече министров энергетики представители Евросоюза не смогли определиться с ограничением цен на российский газ. Большая часть стран объединения испугались ответных мер Москвы. Как сообщила Financial Times, ЕС может ограничиться предложением сократить потребление электроэнергии и внутренние цены на электричество. Ввести потолок цен на российские энергоресурсы ранее предлагала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Как сообщило издание Politico, Еврокомиссия хотела ввести предельную цену на российский газ в €50 за мегаватт-час (примерно $525 за 1000 кубометров). При этом ЕК предположила, что Россия не согласится на предложенные условия и прекратит поставки газа совсем.

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Чтобы решение было принято, его должны поддержать все 27 стран сообщества. Однако, не менее 10 государств (в числе которых Греция, Италия и Польша) предложили ограничить закупочные цены топлива для всех поставщиков. Австрия, Венгрия и Нидерланды выступили против ограничений.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон официально подтвердил, что в ЕС действительно не пришли к общей позицией по потолку цен на голубое топливо из России. Чиновник отметил, что министр поручили Еврокомиссии изучить возможности ограничения цены на все виды газа, получаемого в ЕС.

«Но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что она поддерживает ограничение цены именно на российский газ. Пока все опции остаются на столе, Еврокомиссия представит новые предложения (по борьбе с энергетическим кризисом) на следующей неделе», — сказал он.

Глава МИД Петер Сийярто Венгрии ранее заявил, что ограничение закупочных цен приведёт к прекращению поставок газа и подорвёт энергетическую безопасность стран ЕС. Эстонский министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут при этом предположил, что Россия ограничит поставки энергоносителей в ЕС при любых ходах Брюсселя, «если захочет».

В Евросоюзе предложили сразу два варианта потолка цен на газ. Первый предлагает ограничение поставок из России либо выбор единого покупателя российского газа, который будет вести переговоры о ценах. В рамках второго варианта ЕС разделят на красную и зелёную зоны в зависимости от степени риска перебоев с газом, чтобы дифференцировать предельный показатель цены.