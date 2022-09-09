Годовая инфляция в Белоруссии по итогам августа ускорилась до 17,9%

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Инфляция в Белоруссии составила в августе 0,1%, в годовом выражении - 17,9%, сообщает в пятницу Национальный статистический комитет (Белстат).

"Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2022 года по сравнению с июлем 2022 года составил 100,1%, с августом 2021 года - 117,9%", - говорится в сообщении ведомства.

В августе в сравнении с июлем цены на продовольственные товары снизились на 0,7%, на непродовольственные товары - выросли на 0,9%, услуги подорожали на 0,3%.

В годовом исчислении прирост потребительских цен на продовольственные товары составил 18,9%, на непродовольственные - 20,9%, а на услуги - 12,2%.