США могут ввести пошлины на импорт нитрита натрия из РФ

Министерство торговли США утверждает, что нитрит натрия из России продается на американском рынке по заниженной стоимости, в связи с этим на данную продукцию могут быть наложены пошлины. Соответствующее извещение размещено в пятницу в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

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Как в нем отмечается, Минторг США "определил, что нитрит натрия из РФ продается или, вероятнее всего, будет продаваться в США по стоимости ниже справедливой". Разбирательство, проведенное ведомством, охватывает период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

В документе подчеркивается, что данная оценка является окончательной. Ранее в текущем году Минторг США сообщил, что пришел к таким же выводам, но "в предварительном порядке". Американские власти могут ввести таможенные антидемпинговые пошлины в размере 207,17% на указанную продукцию компании "Уралхим" и других российских предприятий.

В США начали данное разбирательство в связи с жалобой от американской компании. В июле американская сторона также заявила, что введут таможенные пошлины на нитрит натрия, импортируемый из России, поскольку его производителям в РФ якобы "предоставляются субсидии, подпадающие под действие компенсационных мер".