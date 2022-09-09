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8 часов назад

Биткоин снова растет

Елена Прошина

В ходе сегодняшней торговой сессии биткоин вырос на 10,67%. Об этом сообщает ТАСС.

Биткоин снова растет
Фото: 

По состоянию на 15:52 по московскому времени курс самой дорогой криптовалюты в мире находился на уровне 21,121 тысячи долларов за один биткоин. Издание Bloomerg связывает этот рост с периодом слабости доллара.

Эксперт по инвестициям спрогнозировал рост курса биткоина в ближайшем будущем

Отметим, что сегодняшний рост произошёл на фоне того, что ещё сутки назад курс биткоина обвалился до локального минимума в 18,5 тысяч долларов.

Ранее генеральный директор компании «Атомайз» объяснила, чем криптовалюта отличается от ЦФА.

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