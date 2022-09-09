Биткоин снова растет

В ходе сегодняшней торговой сессии биткоин вырос на 10,67%. Об этом сообщает ТАСС.

Фото:

По состоянию на 15:52 по московскому времени курс самой дорогой криптовалюты в мире находился на уровне 21,121 тысячи долларов за один биткоин. Издание Bloomerg связывает этот рост с периодом слабости доллара.

Отметим, что сегодняшний рост произошёл на фоне того, что ещё сутки назад курс биткоина обвалился до локального минимума в 18,5 тысяч долларов.