Минпромторг назвал самые популярные товары параллельного импорта

В Минпромторге назвали самые популярные товары, которые были ввезены по параллельному импорту. Об этом сообщают «Известия».

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Самыми востребованными в параллельном импорте товарами Минпромторг назвал товары легкой промышленности, металлические и пластмассовые изделия, автомобили и запчасти для них, а также популярные модели бытовой техники и электроники.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что параллельный импорт в России будет продлен на весь 2023 год.