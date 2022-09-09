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7 часов назад

Минпромторг назвал самые популярные товары параллельного импорта

Елена Прошина

В Минпромторге назвали самые популярные товары, которые были ввезены по параллельному импорту. Об этом сообщают «Известия».

Минпромторг назвал самые популярные товары параллельного импорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самыми востребованными в параллельном импорте товарами Минпромторг назвал товары легкой промышленности, металлические и пластмассовые изделия, автомобили и запчасти для них, а также популярные модели бытовой техники и электроники.

iPhone 14 будут поставлять в Россию по параллельному импорту

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что параллельный импорт в России будет продлен на весь 2023 год.

«Пока речь идет о продлении на 2023 год, а там уже как сложится», – добавил чиновник.

Рынки,Денис Мантуров,Минпромторг,
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