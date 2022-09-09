Румыния поддержала введение потолка цен на российский газ

Румыния поддержала в рамках экстренной встречи министров энергетики ЕС в пятницу в Брюсселе введение потолка цен на российский газ, создание в ЕС платформ для совместных закупок газа, а также доступ компаний к кредитным линиям Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Румынии по итогам встречи, в которой принимал участие его глава Вирджил Попеску.

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"Введение потолка цен на природный газ на уровне ЕС, в том числе на газ, импортируемый из России, поддерживается многими государствами-членами, в том числе Румынией, и могло бы способствовать сокращению волатильности европейского рынка, - указывается в нем. - Румыния подчеркнула важность европейской энергетической платформы для совместных закупок природного газа".

Румыния поддерживает добровольные меры по сокращению потребления электроэнергии в соответствии с национальными возможностями и развитием ситуации на рынке энергии. Изъятие дополнительных доходов по всей цепочке добавленной стоимости - другой инструмент, в котором заинтересована Румыния и который она уже применяет, чтобы компенсировать счета для домашних и других потребителей. Также Минэнерго поддержало отказ от связи между ценой природного газа и ценой электроэнергии, что способствовало бы, по его мнению, снижению цены электроэнергии на рынке.