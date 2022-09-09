Индия ограничила экспорт одного вида риса

В стране ввели 20%-ю пошлину на экспорт белого и коричневого риса, на которые приходится около 60% общемирового объёма продаж Индии. Под ограничения не попали пропаренный рис и басмати.
Индия — крупнейший поставщик риса в мире. Местные экспортёры считают, что на страну приходится свыше 40% мировой торговли этим зерном.
Ранее сообщалось, что власти Китая планируют вызвать искусственный дождь с помощью химикатов для спасения урожая от рекордной засухи. Лето 2022-го стало самым жарким в стране за 61 год — с начала наблюдений за погодой. Аномальная погода привела к увяданию посевов и наполовину опустошила водохранилища.
В июне стало известно, что большинство префектур Японии решили сократить посевные площади для культивирования риса. Фермеры решили отдать предпочтение пшенице и сое из-за роста цен на зерно.