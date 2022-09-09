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4 часа назад

Индия ограничила экспорт одного вида риса

Секрет Фирмы

В стране ввели 20%-ю пошлину на экспорт белого и коричневого риса, на которые приходится около 60% общемирового объёма продаж Индии. Под ограничения не попали пропаренный рис и басмати.

Индия ограничила экспорт одного вида риса
Фото: UnsplashUnsplash

Индия — крупнейший поставщик риса в мире. Местные экспортёры считают, что на страну приходится свыше 40% мировой торговли этим зерном.

Ранее сообщалось, что власти Китая планируют вызвать искусственный дождь с помощью химикатов для спасения урожая от рекордной засухи. Лето 2022-го стало самым жарким в стране за 61 год — с начала наблюдений за погодой. Аномальная погода привела к увяданию посевов и наполовину опустошила водохранилища.

В июне стало известно, что большинство префектур Японии решили сократить посевные площади для культивирования риса. Фермеры решили отдать предпочтение пшенице и сое из-за роста цен на зерно.

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