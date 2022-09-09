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3 часа назад

США раскрыли границы ценового коридора для российской нефти

Lenta.ru

Вашингтон вместе с союзниками установит потолок цен на экспортируемую Россией нефть выше себестоимости, но ниже рыночного уровня. Такие подробности раскрыл заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

США раскрыли границы ценового коридора для российской нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что подобные границы ценового коридора позволят снизить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов. Вместе с тем, подчеркнул представитель американского ведомства, такое решение сохранит стимул для продолжения поставок.

«Потолок цен создает явный экономический стимул продавать в рамках установленного лимита», — заявил Адейемо.

Кроме того, чиновник отметил, что режим потолка цен на нефть будет предполагать ответственность для компаний, скрывающих происхождение или цену закупленной нефти.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что в случае введения каких-либо нерыночных ограничений страна вообще откажется от поставок газа тем государствам, которые эти ограничения поддержат.

Рынки,Владимир Путин,
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