Стамбул разрешил выход восьми судам с украинским продовольствием

В рамках «продуктовой сделки» совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход восьми судам с продовольствием из украинских портов. Об этом сообщает ПРАЙМ.

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Выход кораблей запланирован на 10 сентября.

«Совместный координационный центр санкционировал выход шести судов, перевозящих в общей сложности 96 181 тонну зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы», – сообщает СКЦ.

Уточняется, что судно Eaubonne отправится из Одессы в Испанию с 32 794 тоннами кукурузы, 13 853 тоннами пшеницы и 10 853 тоннами ячменя. Кан 2 плывёт из Одессы в Ливию, неся на себе 11 000 тонн кукурузы и 2 981 тонну ячменя. Magnolia направляется из Черноморска в Турцию, чтобы доставить 6600 тонн подсолнечного масла. Корабль Briza идёт из Черноморска в Грецию с 6500 тонн кукурузы на борту. Princess Amnah везёт из Черноморска в Италию 6000 тонн пшеницы. И, наконец, Lady Sham отправляется из Одессы в Италию с 5600 тонн семян подсолнечника.

Кроме указанных выше, на субботу запланировано отплытие еще двух судов, которые должны были отправиться в плавание сегодня, но будут задержаны до завтра. Судно A-line плывёт из Черноморска в Египет с 10 700 тонн кукурузы, а также корабль Lucky из Южного в Грецию, загруженный 6000 тонн кукурузы и 4400 тоннами ячменя.

«По состоянию на 9 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 2 463 991 тонну», – отмечает СКЦ.