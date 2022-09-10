США анонсировали запрет на морские перевозки российской нефти

Соединенные Штаты и их союзники захотели добиться запрета на перевозку российской нефти морем с 5 декабря. Об этом сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, передает ТАСС.

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Кроме того, с 5 февраля 2023 года Запад намерен ввести подобный запрет и в отношении продуктов переработки нефти.

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«В составе коалиции стран, включающих участников Группы семи и ЕС ЕС, Соединенные Штаты приступят к имплементации политики, которая касается широкого спектра услуг, относящихся к морским перевозкам <...> сырой нефти, добытой в Российской Федерации, а также продуктов ее переработки», — говорится в сообщении.

В то же время США и их партнеры планируют сделать исключения для поставок, укладывающиеся в ценовые ограничения.

Запрет и потолок

Одновременно с запретом на перевозку американский Минфин анонсировал режим потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты. Он начнет действовать в те же даты с 5 декабря текущего года. При этом Минфин США предупредил, что участники рынка, которые будут сознательно закупать топливо из России по цене выше лимита и предоставлять ложные документы, могут попасть под санкции.

Адейемо объяснил, что Вашингтон вместе с союзниками установит потолок цен на экспортируемую Россией нефть выше себестоимости, но ниже рыночного уровня. По его словам, подобные границы ценового коридора позволят снизить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, но при этом сохранят стимул для продолжения поставок.

Координатор американской санкционной политики при Госдепартаменте Джеймс О'Брайен также объявил, что у «тех, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, растет вероятность столкнуться с последствиями». «Будет только хуже», — пообещал чиновник, добавив, что США продолжат работать над введением новых рестрикций против России.

Новые рынки сбыта

1 сентября вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия остановит поставки нефти странам, которые введут ограничение цен на сырье.

«Мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», — объяснил он.

Позднее президент России Владимир Путин отметил, что желание Запада ограничить цены на поставляемые Россией нефть и газ является глупостью, так как его реализация приведет к повышению цен. Глава государства подчеркнул, что у России нет никаких проблем с реализацией энергоресурсов, потому что рядом есть такая большая экономика, как Китай. По его словам, европейский рынок перестал быть премиальным, так как после начала боевых действий на Украине «американцы перенаправили свои танкеры в Китай, потому что там было выгодней продавать».