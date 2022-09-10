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5 часов назад

Киев запросил у Вашингтона кредит на 1,5 млрд долларов для закупок газа

Говорит Москва

Обращение Украина направила в адрес Экспортно-импортного банка США. Как сообщает Bloomberg, эта тема обсуждалась накануне в ходе беседы украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы американского Минфина Джанет Йеллен.

Украина попросила у США кредит на покупку газа
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Представители двух стран, в частности, говорили об энергетической безопасности, в том числе предстоящем отопительном сезоне.

В июле Евросоюз одобрил помощь Киеву на сумму до 9 млрд евро, но до сих пор был направлен только транш на 1 млрд. СМИ писали, что был разработан новый план поддержки, который предполагает выделение до 5 млрд евро в виде долгосрочных кредитов под гарантии. Ещё около 4 млрд евро направят в виде грантов. Министры финансов стран ЕС в пятницу одобрили это предложение.

Рынки,Денис Шмыгаль,Джанет Йеллен,ЕС,
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