Украина попросила у США кредит на покупку газа

Обращение Украина направила в адрес Экспортно-импортного банка США. Как сообщает Bloomberg, эта тема обсуждалась накануне в ходе беседы украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы американского Минфина Джанет Йеллен.
Представители двух стран, в частности, говорили об энергетической безопасности, в том числе предстоящем отопительном сезоне.
В июле Евросоюз одобрил помощь Киеву на сумму до 9 млрд евро, но до сих пор был направлен только транш на 1 млрд. СМИ писали, что был разработан новый план поддержки, который предполагает выделение до 5 млрд евро в виде долгосрочных кредитов под гарантии. Ещё около 4 млрд евро направят в виде грантов. Министры финансов стран ЕС в пятницу одобрили это предложение.