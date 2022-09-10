Украина попросила у США кредит на покупку газа

В июле Евросоюз одобрил помощь Киеву на сумму до 9 млрд евро, но до сих пор был направлен только транш на 1 млрд. СМИ писали, что был разработан новый план поддержки, который предполагает выделение до 5 млрд евро в виде долгосрочных кредитов под гарантии. Ещё около 4 млрд евро направят в виде грантов. Министры финансов стран ЕС в пятницу одобрили это предложение.