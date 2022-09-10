Перечислены риски для Европы из-за потери российского газа

Bloomberg перечислил несколько факторов, угрожающих зимой Европе при отсутствии российского газа. Агентство отмечает, что европейским странам предстоят большие испытания.

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«Европейские правительства разрабатывают радикальные меры по сокращению спроса на энергоносители и выживанию зимой без природного газа из России. Они столкнутся с огромной проблемой», - пишет Bloomberg.

Цены на газ снизились с рекордных уровней, но «остаются ошеломляющими», а «последствия остановок промышленных предприятий усугубляются».

Агентство отмечает, что ЕС не застрахован от неожиданных аномальных холодов. Это самый непредсказуемый фактор, который способен обрушить энергетические системы и рынки. Очень холодная погода и ветер могут привести к ограничению подачи электроэнергии и отключениям электроэнергии.

Кроме того, спрос на топливо для производства электроэнергии оказался выше, чем ожидалось. Этим летом аномальная жара и засуха нанесли ущерб гидроэнергетическим мощностям, в то время как потепление речных вод и перебои в работе АЭС во Франции ограничили атомную энергетику.

В итоге аналитики Rystad Energy пришли к выводу, что у ЕС не имеется «большой гибкости для значительного увеличения генерации за счет других источников».