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4 часа назад

Перечислены риски для Европы из-за потери российского газа

Майк Габриелян

Bloomberg перечислил несколько факторов, угрожающих зимой Европе при отсутствии российского газа. Агентство отмечает, что европейским странам предстоят большие испытания.

Перечислены риски для Европы из-за потери российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Европейские правительства разрабатывают радикальные меры по сокращению спроса на энергоносители и выживанию зимой без природного газа из России. Они столкнутся с огромной проблемой», - пишет Bloomberg.

Цены на газ снизились с рекордных уровней, но «остаются ошеломляющими», а «последствия остановок промышленных предприятий усугубляются».

Европе предрекли массовые бунты

Агентство отмечает, что ЕС не застрахован от неожиданных аномальных холодов. Это самый непредсказуемый фактор, который способен обрушить энергетические системы и рынки. Очень холодная погода и ветер могут привести к ограничению подачи электроэнергии и отключениям электроэнергии.

Кроме того, спрос на топливо для производства электроэнергии оказался выше, чем ожидалось. Этим летом аномальная жара и засуха нанесли ущерб гидроэнергетическим мощностям, в то время как потепление речных вод и перебои в работе АЭС во Франции ограничили атомную энергетику.

В итоге аналитики Rystad Energy пришли к выводу, что у ЕС не имеется «большой гибкости для значительного увеличения генерации за счет других источников».

Вдобавок европейским странам может не хватить сжиженного природного газа (СПГ) из США. Большим риском являются незапланированные отключения на заводах по производству СПГ. Так, в июне подобный завод в американском Фрипорте был остановлен из-за пожара. Инцидент заметно сократил общий объем экспорта из страны.

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