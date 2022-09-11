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2 часа назад

Аналитик Зварич назвал неизбежным ослабление рубля в среднесрочной перспективе

Газета.Ruиещё 7

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич рассказал в беседе с агенством "Прайм" сказал, что ожидает в среднесрочной перспективе ослабление национальной валюты. По его наблюдениям, на прошедшей неделе основные мировые валюты продолжили консолидироваться по отношению рублю, предпринимая попытки приступить к восходящему движению.

Неизбежность ослабления курса рубля объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зварич утверждает, что на следующей неделе основные мировые валюты вновь попробуют перейти к полноценному росту, и курс доллара закрепится выше 60,7 рубля: это связано с возможным установлением цены нефти марки Brent ниже 95 долларов за баррель.

Также инвесторы ожидают заседание Центробанка, на котором регулятор снизит ключевую ставку. Аналитик прогнозирует, что в среднесрочной перспективе ослабление национальной валюты неизбежно.

"Ожидание восстановления покупок валюты по бюджетному правилу, рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сокращение предложения со стороны экспортеров, которое может быть вызвано ухудшением ситуации на товарных рынках, все это будет способствовать ослаблению рубля и возвращению пары доллар/рубль к концу года в диапазон 70-75 рублей", - подытожил Зварич.

Ранее в Центральном банке России спрогнозировали, что в 2022 году средний курс доллара составит 69,4 рубля.

Рынки,Богдан Зварич,Банк России,
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