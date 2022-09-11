Стало известно о просьбе России к Индии по инициативе G7

Обозреватель Субхаян Чакраборти в статье для индийской газеты Business Standard рассказал, что Россия якобы предложила Индии поставлять нефть с большой скидкой при условии, что Нью-Дели откажется поддержать инициативу государств «Большой семерки» (G7) по установлению потолка цен на российское черное золото.
По данным Чакраборти, Москва предложила дисконт на нефть даже больший, чем летом предлагал Ирак. Он уточнил, что за это российская сторона просит Нью-Дели не поддерживать предложение G7.
Обозреватель пояснил, со ссылкой на источник в МИД Индии, что власти страны пока не приняли окончательное решение по этому вопросу. Оно будет озвучено позже, после переговоров со всеми партнерами.
Замминистра финансов США Уолли Адейемо сообщил ранее, что правительство Индии якобы может присоединиться к международной коалиции государств, которые требуют ввести искусственное регулирование цен на энергоресурсы.