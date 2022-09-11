Стало известно о просьбе России к Индии по инициативе G7

Обозреватель Субхаян Чакраборти в статье для индийской газеты Business Standard рассказал, что Россия якобы предложила Индии поставлять нефть с большой скидкой при условии, что Нью-Дели откажется поддержать инициативу государств «Большой семерки» (G7) по установлению потолка цен на российское черное золото.

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По данным Чакраборти, Москва предложила дисконт на нефть даже больший, чем летом предлагал Ирак. Он уточнил, что за это российская сторона просит Нью-Дели не поддерживать предложение G7.

Обозреватель пояснил, со ссылкой на источник в МИД Индии, что власти страны пока не приняли окончательное решение по этому вопросу. Оно будет озвучено позже, после переговоров со всеми партнерами.